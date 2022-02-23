Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае

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Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над южнокорейцем Квон Сон У в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае
  • ©Martin Dokoupil/Getty Images

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:0, 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.

24-летний российский спортсмен значительно превзошёл соперника по выигранным очкам на первой подаче (93% против 62%), что и стало ключевым показателем. Андрей также 15 раз подал навылет, в то время как кореец совершил семь эйсов.

В четвертьфинале Рублёв сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, который одолел серба Филипа Краиновича.

Ранее сообщалось, что Александр Зверев дисквалифицирован за неспортивное поведение на турнире АТР в Акапулько.

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