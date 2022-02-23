Зверев дисквалифицирован за неспортивное поведение на турнире АТР в Акапулько

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Немец Александр Зверев дисквалифицирован с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Акапулько за неспортивное поведение.
Зверев дисквалифицирован за неспортивное поведение на турнире АТР в Акапулько
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба АТР. После матча парного турнира, в котором Зверев в дуэте с бразильцем Марсело Мелу уступил британцу Ллойду Гласспулу и финну Харри Хелиовааре (2:6, 6:4, 6:10), теннисист несколько раз ударил по судейской вышке ракеткой и высказал своё недовольство работой арбитра.

Благодаря дисквалификации Зверева, в четвертьфинал одиночного турнира вышел его соотечественник Петер Гойовчик.

Ранее сообщалось, что Циципас обыграл Джере и одержал 200-ю победу в карьере.

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