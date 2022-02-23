Минфин США ввёл санкции против ЦСКА

Министерство финансов США ввело санкции в отношении московского футбольного клуба ЦСКА.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Это распоряжение указано под 19-м пунктом документа.

ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, также подпавшей под санкции.

ВЭБ.РФ стал владельцем 77,63% акций армейского клуба весной 2020 года.

После 18 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.

Ранее владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что санкции Великобритании в его отношении не повлияют на команду.