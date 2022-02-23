Бабаев высказался о санкциях в отношении ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение США ввести санкции в отношении клуба.

«Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков была довольно неожиданной. Но клуб продолжает нормально функционировать, а команда спокойно готовится к возобновлению сезона. Наши юристы разбираются в ситуации. Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса о том, что «спорт должен находиться вне политики», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Министерство финансов США ввело санкции против футбольного клуба ЦСКА. В санкционный список в связи с обострением российско-украинского конфликта была включена госкорпорация ВЭБ и все её дочерние структуры, в том числе футбольный клуб.

ЦСКА после 18 туров идёт на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее экономист высказался о санкциях в отношении ЦСКА.