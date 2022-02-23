Экономист высказался о санкциях в отношении ЦСКА

Алексей Киричек, экономист, кандидат экономических наук и первый-вице президент московского «Локомотива», предположил, как столичный ЦСКА может выйти из санкционного списка Министерства финансов США.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», которая владеет 77,63% акций ЦСКА, попала под санкции со стороны Министерства финансов США. Данное решение американского правительства обусловлено конфликтом России с Украиной из-за признания Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР.

«Сейчас клубу нужно думать, что делать, если они попадут в санкционный список ЕС или Великобритании. В этом случае последствия будут более серьёзными. Я бы на их месте уже думал об этом. Необходимо минимизировать будущие издержки и думать, как выйти из этого списка. Например, изучить вариант, насколько смена собственности с ВЭБ на другую компанию позволит им выйти из под санкционного списка. Но главное, что клуб будет по-прежнему играть в футбол и радовать болельщиков», — цитирует Киричека «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в «ВЭБ.РФ» отреагировали на санкции Минфина США против ЦСКА.