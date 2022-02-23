В ВЭБ.РФ отреагировали на санкции Минфина США против ЦСКА
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- © Jacquelyn Martin
«Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов», — приводит слова пресс-службы компании Sport24.
Также отметается, что ВЭБ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует проекты.
«Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию её граждан», — добавили в пресс-службе.
После 18 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.
Ранее сообщалось, что Минфин США ввёл санкции против ЦСКА. Сам ВЭБ.РФ также подпал под санкции из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР.