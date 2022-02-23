В ВЭБ.РФ отреагировали на санкции Минфина США против ЦСКА

В ВЭБ.РФ, который владеет 77,63% акций московского футбольного клуба ЦСКА, прокомментировали санкции со стороны Министерства финансов США.

«Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов», — приводит слова пресс-службы компании Sport24.

Также отметается, что ВЭБ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует проекты.

«Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию её граждан», — добавили в пресс-службе.

После 18 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввёл санкции против ЦСКА. Сам ВЭБ.РФ также подпал под санкции из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР.