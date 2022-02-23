В ВЭБ.РФ отреагировали на санкции Минфина США против ЦСКА

Короткая ссылка
В ВЭБ.РФ, который владеет 77,63% акций московского футбольного клуба ЦСКА, прокомментировали санкции со стороны Министерства финансов США.
В ВЭБ.РФ отреагировали на санкции Минфина США против ЦСКА
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

«Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов», — приводит слова пресс-службы компании Sport24.

Также отметается, что ВЭБ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует проекты.

«Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию её граждан», — добавили в пресс-службе.

После 18 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввёл санкции против ЦСКА. Сам ВЭБ.РФ также подпал под санкции из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить