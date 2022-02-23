Минспорта Украины отменит все соревнования на территории страны
- ©Anatolii Siryk/ Ukrinform/Future Publishing
- Gettyimages.ru
Такое решение принято в связи с чрезвычайным положением в стране, сообщает Sport.ua. Отмечается, что ЧП будет действовать не менее 30 дней. При этом участие сборной Украины в международных соревнованиях не отменяется.
Напомним, что такое положение в стране обусловлено конфликтом России с Украиной из-за признания Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР.
Ранее немецкое издание Bild выступило против логотипа «Газпрома» на форме «Шальке» и в матчах ЛЧ.