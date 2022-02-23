Немецкое издание Bild выступило против логотипа «Газпрома» на форме «Шальке» и в матчах ЛЧ

Немецкое издание Bild выступило против логотипа «Газпрома» на форме клуба «Шальке» и рекламы российской компании в Лиге чемпионов.

На сайте издания появился материал с заголовком «Bild положил конец рекламе Путина», а на заглавном фото логотип «Газпрома» на форме «Шальке» закрыт надписью «Свободу Украине». Причём издание так планирует делать и в дальнейшем.

В своём заявлении Bild выступил не только против появления логотипа «Газпрома» на футболках команды и во время матчей Лиги чемпионов, но и против проведения финала главного европейского клубного турнира в Санкт-Петербурге.

Проведение финала ЛЧ сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланировано на 28 мая.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что из-за обострившейся политической обстановки в России нельзя проводить крупные международные футбольные турниры. Также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала английские клубы бойкотировать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что несколько депутатов Европарламента призвали УЕФА забрать у России финал ЛЧ.