Мешков рассудит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Ассистентами Мешкова на боковых линиях будут Дмитрий Сафьян и Арам Петросян, а резервным рефери назначен Антон Фролов.
Отвечать за работу VAR будет Евгений Турбин, а помогать ему — Антон Кобзев.
Встреча состоится 26 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 мск.
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