Мешков рассудит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА

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Арбитр Виталий Мешков назначен на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА.
Мешков рассудит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Ассистентами Мешкова на боковых линиях будут Дмитрий Сафьян и Арам Петросян, а резервным рефери назначен Антон Фролов.

Отвечать за работу VAR будет Евгений Турбин, а помогать ему — Антон Кобзев.

Встреча состоится 26 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее хавбек московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, что его удивило в новом клубе.

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