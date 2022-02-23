Пруцев рассказал, что его удивило в «Спартаке»

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Полузащитник московского «Спартака» Данила Пруцев, недавно перешедший из «Крыльев Советов», поделился впечатлениями от трансфера.
Пруцев рассказал, что его удивило в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Спартак» — новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к футболистам высочайшего уровня. Тренировки у Паоло Ваноли интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений я бы выделил разновидности квадратов, которые ранее не встречал. Также в клубе я первый раз работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после матча, а из рациона его убирают. В «Спартаке» мне всё это очень интересно! И надеюсь, у нас всё получится», — приводит слова Пруцева «Чемпионат».

Также новичок красно-белых рассказал, как проходила его адаптация в новом коллективе.

«С адаптацией мне здорово помог Наиль Умяров. На сборах вместе с ним, а также с другими ребятами играли в «Уно». Также на сборах в Дубае нужно было спеть песню. В такие моменты я обычно стесняюсь, но придумал, что спою «Знаешь ли ты». Однако прямо передо мной её исполнил Илюха Свинов. Пришлось экстренно искать замену — додумался до «Фантазёра». Ребята смеялись и аплодировали», — добавил Пруцев.

21-летний полузащитник подписал контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший медиадиректор «Спартака» рассказал, почему клуб уволил Газизова.

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