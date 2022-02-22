Бывший медиадиректор «Спартака» рассказал, почему клуб уволил Газизова

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Бывший медиадиректор московского «Спартака» Антон Фетисов объяснил увольнение из клуба Шамиля Газизова.
Бывший медиадиректор «Спартака» рассказал, почему клуб уволил Газизова
  • РИА Новости

«Увольнение Газизова связано с тем, что в какой-то момент акционеры окончательно стали недовольны его работой, и, вероятно, Газизов не выполнил те kpi, которые ставились акционерами и председателями совета директоров», — цитирует Фетисова «РБК-Спорт».

Он также добавил, что Газизов игнорировал поручения совета директоров. Именно это не понравилось владельцу клуба.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он является гендиректором «Уфы».

Ранее Салихова отреагировала на интервью Газизова, предложив ему писать книги в жанре фэнтези.

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