Салихова отреагировала на интервью Газизова, предложив ему писать книги в жанре фэнтези

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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отказалась комментировать интервью бывшего гендиректора красно-белых Шамиля Газизова, в котором он обвинил её во лжи.
Салихова отреагировала на интервью Газизова, предложив ему писать книги в жанре фэнтези
  • РИА Новости

«Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Особенно комична часть о Викторе Мозесе, которого мы вели с января 2020 года, когда он вернулся из аренды из «Фенербахче» в «Интер». Шамиль на то время трудился в «Уфе». Эффективному менеджеру пора начать писать книги — лучше всего в жанре фэнтези — или же вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Ранее Газизов опроверг слухи о том, что называл Тедеско геем.

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