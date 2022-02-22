Салихова отреагировала на интервью Газизова, предложив ему писать книги в жанре фэнтези
- РИА Новости
«Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Особенно комична часть о Викторе Мозесе, которого мы вели с января 2020 года, когда он вернулся из аренды из «Фенербахче» в «Интер». Шамиль на то время трудился в «Уфе». Эффективному менеджеру пора начать писать книги — лучше всего в жанре фэнтези — или же вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
Ранее Газизов опроверг слухи о том, что называл Тедеско геем.