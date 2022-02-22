Газизов опроверг слухи о том, что называл Тедеско геем

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что не распространял слухов о нетрадиционной сексуальной ориентации экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско.
Газизов опроверг слухи о том, что называл Тедеско геем
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«Это враньё все. Зачем мне надо было это всё делать? Я не спрашивал у Салиховой: «Зарема, вы любите геев или нет?». Мне всё равно, человек гей или не гей. Это его личное дело. Госпожу Салихову уже уличал во лжи Дмитрий Попов. Конкретно — в эпизодах с Мозесом и Тедеско. Ты говоришь: «Она это говорит, она то говорит». Но человек, к сожалению, привирает, как ей удобно. Постоянно отвечать на её слова — это всё время парировать. И мы опять придём на кухню», — сказал Газизов в интервью Sports.ru.

Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по лето 2021 года.

Ранее Газизов рассказал, как Федун предложил ему 10% акций «Спартака».

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