Газизов рассказал, как Федун предложил ему 10% акций «Спартака»

Бывший гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как владелец красно-белых Леонид Федун пообещал ему 10% акций клуба при принятии на работу.

«Мы сидели и договаривались перед тем, как подписать контракт. Я не был согласен на условия, которые они предлагали. Хотел больше, поскольку понимал, что буду в еврокубках без вопросов с первого года. Сказал, что буду бороться за чемпионство. Для меня это было очевидно, я понимаю, что такое «Спартак». После этого он поднял зарплату где-то до 7 млн в месяц. И была расписка про акции, да. При этом для получения акций было условие, наверное. Наверное, он не верил, что я достигну этого. «Поманили меня «морковкой», можно так сказать. Ему нужно было мотивировать меня. «Мы его поманим, он будет работать, а потом пошлём» — сейчас я представляю ситуацию так. Конечно, я загорелся и готов был работать», — сказал Газизов в интервью Sports.ru.

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность спортивного директора «Спартака».

Ранее глава комитета по этике РФС рассказал, когда пройдёт заседание по делу Газизова и Федуна.