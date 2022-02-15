Глава комитета по этике РФС рассказал, когда пройдёт заседание по делу Газизова и Федуна

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев высказался о жалобе бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова на владельца московского клуба Леонида Федуна.

«На данный момент нельзя говорить о чём-то конкретном, поскольку сейчас над данным вопросом работает специальная комиссия. Закрытое заседание предварительно пройдёт 26 февраля. На него будут приглашены и Леонид Федун, и Шамиль Газизов. Если мы найдём какие-либо нарушения в действиях Федуна, то по регламенту решением может быть замечание, штраф или отстранение от деятельности в футболе. Однако я думаю, до этого не дойдёт», — цитирует Андреева Sport24.

Накануне владелец «Спартака» Леонид Федун дал интервью, где заявил, что Газизов выбрал быстрый заработок вместо долголетней работы с клубом. В ответ функционер обратился в комитет по этике.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что готовят ответ на обращение Газизова.