В «Спартаке» сообщили, что готовят ответ на обращение Газизова

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с жалобой на владельца клуба Леонида Федуна.

«Действительно, данное обращение поступило. Готовим ответ в установленном порядке», — цитирует Зеленова Sport24.

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность спортивного директора «Спартака». В декабре 2021 года в одном из интервью Федун, говоря о переходах Остона Урунова и Александра Кокорина в «Спартак», заявил: «Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом».

В своём обращении в РФС Газизов отметил, что данное заявление умаляет его деловую репутацию, что является нарушением регламента по этике РФС.

Ранее Газизов попросил комитет по этике РФС рассмотреть слова Федуна.