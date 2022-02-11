В «Спартаке» сообщили, что готовят ответ на обращение Газизова
- Gettyimages.ru
«Действительно, данное обращение поступило. Готовим ответ в установленном порядке», — цитирует Зеленова Sport24.
С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность спортивного директора «Спартака». В декабре 2021 года в одном из интервью Федун, говоря о переходах Остона Урунова и Александра Кокорина в «Спартак», заявил: «Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом».
В своём обращении в РФС Газизов отметил, что данное заявление умаляет его деловую репутацию, что является нарушением регламента по этике РФС.
Ранее Газизов попросил комитет по этике РФС рассмотреть слова Федуна.