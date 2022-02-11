Газизов попросил комитет по этике РФС рассмотреть слова Федуна

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой рассмотреть высказывание в свой адрес от владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Комитет по этике получил обращение президента РПЛ с просьбой проверить высказывания главы совета директоров ФК «Спартак» Леонида Федуна о гендиректоре «Уфы» Шамиле Газизове на предмет возможного нарушения регламента РФС по этике. Данное обращение будет рассмотрено на заседании комитета, дата которого определится в ближайшее время», — цитирует РФС Telegram-канал «Мутко против».

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность спортивного директора «Спартака». В декабре 2021 года в одном из интервью Федун, говоря о переходах Остона Урунова и Александра Кокорина в «Спартак», заявил: «Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом».

В своём обращении в РФС Газизов отметил, что данное заявление умаляет его деловую репутацию, что является нарушением регламента по этике РФС.

Ранее Газизов сообщил, что работники «Уфы» оформят Fan ID.