Газизов сообщил, что работники «Уфы» оформят Fan ID

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что работники клуба оформят электронный паспорт болельщика (Fan ID).

«Мы-то на работе находимся. Конечно, мы оформим Fan ID, ничего страшного в этом я не вижу. Не знаю, кто высказывается против. Я уже высказывал своё мнение по этому поводу. Нужно сделать всё возможное, чтобы болельщикам на стадионе и трибунах было безопасно и комфортно», — цитирует слова Газизова «РБ Спорт».

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту Fan ID.