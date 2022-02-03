Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту Fun ID

Активные фанаты московского «Локомотива» сообщили, что не собираются оформлять паспорт болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Мы принимаем решение отказаться от оформления данного документа. Мы бойкотируем все матчи, на которых потребуется оформлять Fan ID», — сообщается в Telegram-канале объединения фанатов столичного клуба United South.

Вместе с тем Минспорт намерен провести разъяснительную работу с болельщиками по Fan ID.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что не видит дискриминации в законе о Fan ID.

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, известный поклонник футбола Хабиб Нурмагомедов высказался о введении в России электронного паспорта болельщика (Fan ID).