Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту Fun ID

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Активные фанаты московского «Локомотива» сообщили, что не собираются оформлять паспорт болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту Fun ID
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«Мы принимаем решение отказаться от оформления данного документа. Мы бойкотируем все матчи, на которых потребуется оформлять Fan ID», — сообщается в Telegram-канале объединения фанатов столичного клуба United South.

Вместе с тем Минспорт намерен провести разъяснительную работу с болельщиками по Fan ID.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что не видит дискриминации в законе о Fan ID.

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, известный поклонник футбола Хабиб Нурмагомедов высказался о введении в России электронного паспорта болельщика (Fan ID).

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