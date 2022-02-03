Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту Fun ID
- Legion-Media
«Мы принимаем решение отказаться от оформления данного документа. Мы бойкотируем все матчи, на которых потребуется оформлять Fan ID», — сообщается в Telegram-канале объединения фанатов столичного клуба United South.
Вместе с тем Минспорт намерен провести разъяснительную работу с болельщиками по Fan ID.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что не видит дискриминации в законе о Fan ID.
Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, известный поклонник футбола Хабиб Нурмагомедов высказался о введении в России электронного паспорта болельщика (Fan ID).