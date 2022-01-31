Нурмагомедов высказался о введении в России Fan ID

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, известный поклонник футбола Хабиб Нурмагомедов высказался о введении в России электронного паспорта болельщика (Fan ID).
Нурмагомедов высказался о введении в России Fan ID
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«Честно говоря, я мало знаю про Fan ID. Я слышал в медиа — захожу на сайты, читаю, смотрю. Но, честно, я мало читал об этом. Мне надо больше узнать о Fan ID. А так — безопасность на первом месте», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту матчей из-за введения закона о Fan ID.

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