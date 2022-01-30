Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту матчей из-за введения закона о Fan ID

Болельщики московского «Локомотива» поддержали решение фанатских объединений других российских клубов игнорировать матчи в связи с введением электронного паспорта болельщика (Fan ID).

«Locomotive Supporters, в которою входит фирма «БХЗ», а также ряд других организаций единогласно приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться так называемый электронный паспорт болельщика. Мы не оставим свой великий и могучий ФК «Локомотив» Москва и продолжим поддерживать клуб во всех мероприятиях, не требующих наличия Fan ID. Мы призываем всех, кому небезразлична сложившаяся ситуация, присоединяться к протесту этого безумного закона! «LS», «БХЗ», ну а пока не введён Fan ID — все на футбол! Вперёд, «Локомотив» Москва», — гласит заявление фанатов в Instagram.

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее Лещенко назвал введение Fan ID странным и непродуманным решением.