Лещенко назвал введение Fan ID странным и непродуманным решением

Заслуженный артист России, известный болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко рассказал о своём отношении к введению электронного паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе.

«Наверное, я буду оформлять Fan ID. А куда деваться? Я хочу ходить на футбол. Конечно, это странное и непродуманное решение, поскольку в нашей стране и так мало людей посещают стадионы. В основном, трибуны наших арен пустуют, кроме топовых матчей. Введение паспорта болельщика оттолкнёт ещё больше людей от футбола. Бойкот фанатов? Есть государственное решение, его уже подписал президент. А зачем бойкотировать матчи? Тебя ведь потом просто не пустят. Но признаюсь честно: Fan ID — это не лучшее решение парламента и Совета Федерации», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее Кафельников заявил, что намерен поддержать бойкот фанатов из-за Fan ID.