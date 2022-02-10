Сомнительный допинг-тест Валиевой, бронза Елистратова, победа сборной России по хоккею: итоги 9 февраля

|

Фигуристка Камила Валиева подозревается в допинге, сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в стартовом матче, шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

Inside the Games заявил, что Валиева является фигуристкой, подозреваемой в допинге.

В ФФККР отказались давать комментарии о положительном допинг-тесте Валиевой.

СЭ сообщил, что Валиеву не допустят к соревнованию одиночниц, Россию лишат золота командного турнира.

СЭ сообщил, что Туктамышева может заменить Валиеву в соревновании одиночниц на ОИ в Пекине.

Мария Захарова поддержала Валиеву после ситуации с сомнительным допинг-тестом.

Информация об отстранении Валиевой от личного турнира не подтвердилась.

Шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу ОИ на дистанции 1500 м.

Сборная России по хоккею переиграла Швейцарию в стартовом матче олимпийского турнира.

Швейцарская хоккеистка сдала положительный тест на коронавирус перед матчем с Россией.

Третьяк назвал лучшего игрока сборной России в матче со швейцарцами.

Жамнов назвал тяжёлой победу России над Швейцарией в первом матче хоккейного турнира ОИ.

Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде США на ОИ в Пекине.

Немцы Вендль и Арльдт завоевали золото в соревновании саней-двоек на ОИ в Пекине.

«Матч ТВ» сообщил, что совет ISU намерен поэтапно поднять возрастной ценз в фигурном катании.

Вяльбе сообщила, что больше не намерена общаться с норвежскими СМИ.

Ранее Россия опустилась на восьмое место в медальном зачёте после пятого дня Игр в Пекине.