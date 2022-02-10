Сомнительный допинг-тест Валиевой, бронза Елистратова, победа сборной России по хоккею: итоги 9 февраля

Inside the Games заявил, что Валиева является фигуристкой, подозреваемой в допинге.
В ФФККР отказались давать комментарии о положительном допинг-тесте Валиевой.
СЭ сообщил, что Валиеву не допустят к соревнованию одиночниц, Россию лишат золота командного турнира.
СЭ сообщил, что Туктамышева может заменить Валиеву в соревновании одиночниц на ОИ в Пекине.
Мария Захарова поддержала Валиеву после ситуации с сомнительным допинг-тестом.
Информация об отстранении Валиевой от личного турнира не подтвердилась.
Шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу ОИ на дистанции 1500 м.
Сборная России по хоккею переиграла Швейцарию в стартовом матче олимпийского турнира.
Швейцарская хоккеистка сдала положительный тест на коронавирус перед матчем с Россией.
Третьяк назвал лучшего игрока сборной России в матче со швейцарцами.
Жамнов назвал тяжёлой победу России над Швейцарией в первом матче хоккейного турнира ОИ.
Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде США на ОИ в Пекине.
Немцы Вендль и Арльдт завоевали золото в соревновании саней-двоек на ОИ в Пекине.
«Матч ТВ» сообщил, что совет ISU намерен поэтапно поднять возрастной ценз в фигурном катании.
Вяльбе сообщила, что больше не намерена общаться с норвежскими СМИ.
Ранее Россия опустилась на восьмое место в медальном зачёте после пятого дня Игр в Пекине.