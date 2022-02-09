Информация об отстранении Валиевой от личного турнира не подтвердилась

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Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде в Пекине после проблем с допинг-тестом.

По информации «Спорт-Экспресс», отстранение Валиевой от личного турнира и лишение сборной России золотой медали не подтвердилась.

Отмечается, что фигуристку могут не признать виновной в инциденте с допинг-тестом на препарат триметазидин.

Как сообщил Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.

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