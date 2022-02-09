«Матч ТВ»: Совет ISU намерен поэтапно поднять возрастной ценз в фигурном катании

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) вынес на повестку конгресса организации 2022 года предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

Об этом говорится в предварительной повестке конгресса, текст которой приводит «Матч ТВ». Предложение было сформировано на основании данных, полученных от медицинской комиссии организации по данному вопросу.

Совет предлагает сохранить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне, поднять его с сезона-2023/24 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17. Как и в действующих правилах, фигуристу необходимо достичь требуемого возраста до 1 июля текущего года.

Конгресс ISU состоится в июне 2022 года на Пхукете.

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