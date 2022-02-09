«Матч ТВ»: Совет ISU намерен поэтапно поднять возрастной ценз в фигурном катании

Короткая ссылка
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) вынес на повестку конгресса организации 2022 года предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании.
«Матч ТВ»: Совет ISU намерен поэтапно поднять возрастной ценз в фигурном катании
  • РИА Новости

Об этом говорится в предварительной повестке конгресса, текст которой приводит «Матч ТВ». Предложение было сформировано на основании данных, полученных от медицинской комиссии организации по данному вопросу.

Совет предлагает сохранить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне, поднять его с сезона-2023/24 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17. Как и в действующих правилах, фигуристу необходимо достичь требуемого возраста до 1 июля текущего года.

Конгресс ISU состоится в июне 2022 года на Пхукете.

Ранее источник подтвердил наличие положительной допинг-пробы у российского фигуриста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить