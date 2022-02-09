«Матч ТВ»: Совет ISU намерен поэтапно поднять возрастной ценз в фигурном катании
- РИА Новости
Об этом говорится в предварительной повестке конгресса, текст которой приводит «Матч ТВ». Предложение было сформировано на основании данных, полученных от медицинской комиссии организации по данному вопросу.
Совет предлагает сохранить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне, поднять его с сезона-2023/24 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17. Как и в действующих правилах, фигуристу необходимо достичь требуемого возраста до 1 июля текущего года.
Конгресс ISU состоится в июне 2022 года на Пхукете.
Ранее источник подтвердил наличие положительной допинг-пробы у российского фигуриста.