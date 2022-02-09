Источник подтвердил наличие положительной допинг-пробы у российского фигуриста

Об этом сообщает USA Today со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией. Имя спортсмена, сдавшего положительный допинг-тест, не сообщается.
Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.
В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.
Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.
Ранее юрист не исключил, что россиян могут лишить золотой медали командного турнира фигуристов.