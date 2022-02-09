Источник подтвердил наличие положительной допинг-пробы у российского фигуриста

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Один из членов сборной России по фигурному катанию, которая победила в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, сдал положительный допинг-тест.

Об этом сообщает USA Today со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией. Имя спортсмена, сдавшего положительный допинг-тест, не сообщается.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.

В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

Ранее юрист не исключил, что россиян могут лишить золотой медали командного турнира фигуристов.