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Юрист не исключает, что россиян могут лишить золотой медали командного турнира фигуристов

Юрист не исключает, что россиян могут лишить золотой медали командного турнира фигуристов
09.02.2022, 14:51 |

Спортивный юрист Юрий Зайцев прокомментировал информацию о положительном тесте у члена сборной России по фигурному катанию, который принимал участие в командном турнире на Олимпийских играх — 2022.

Юрист не исключает, что россиян могут лишить золотой медали командного турнира фигуристов
  • РИА Новости

«На Олимпиаде есть специально сформированная на турнир панель по рассмотрению допинговых вопросов Лозаннского арбитражного суда. Если возникает какой-то допинговый случай, то дело незамедлительно направляется туда и в ускоренном режиме происходит рассмотрение. После этого, в зависимости от результатов, оргкомитет Игр принимает решение, что делать дальше. Я не владею информацией необходимой, поэтому сложно делать какую-то оценку. Но допинговые дела всегда очень индивидуальные. Там много факторов, позволяющих определить наличие или отсутствие вины спортсмена, степень этой вины. Однако, если нарушение будет установлено, медали, скорее всего, команду лишат», — сказал юрист RT.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде. 

В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Ранее Волосожар поддержала российских фигуристов, которых подозревают в допинге.

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