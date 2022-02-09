Третьяк назвал лучшего игрока сборной России в матче со швейцарцами

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу национальной команды страны в матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине со Швейцарией (1:0).

«Матч со Швейцарией сложился не так, как многим бы хотелось. Были трудности, но мы справились. Нужно делать скидку на то, что это был первый матч за месяц у хоккеистов, был олимпийский мандраж. Выделил бы Ивана Федотова — лучшим в составе нашей сборной был вратарь, принёс команде победу. Разумеется, другие ребята также молодцы, но Иван на твёрдую пятёрку матч провёл. Должное стоит отдать швейцарцам, очень крепкая команда, способна на многое на этой Олимпиаде, может далеко пройти. Хороший, интересный и непростой матч», — приводит слова Третьяка «РБК Спорт».

Сборная России на олимпийском турнире в Пекине выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

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