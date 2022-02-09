Поздняков — о победе хоккейной сборной на ОИ: самое главное, что счёт в нашу пользу

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал победу сборной России в первом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине с командой Швейцарии (1:0).

«Первые матчи на турнире всегда получаются вязкими. Тем более что у команды не было возможности провести контрольные игры в связи с коронавирусными протоколами. Потому, конечно, первый матч такой непростой. Самое главное, что счёт на табло — в нашу пользу, а также то, что удача с нами. Швейцарцы показали, что они способны на многое. Если бы они были чуть точнее и попадали в пустые ворота, то, возможно, счёт был бы другой. Буду ли согласен, если сборная на Олимпиаде все матчи выиграет со счётом 1:0 и выиграет золото? На самом деле, всегда самое важное, кто пройдёт дальше, особенно когда это плей-офф. Сколько раз мы с вами были свидетелями не самых ярких и зрелищных матчей, потому здесь важно сыграть на результат. Это Олимпийские игры», — цитирует Позднякова «Чемпионат».

Сборная России на олимпийском турнире в Пекине выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Ранее Жамнов назвал тяжёлой победу России над Швейцарией в первом матче хоккейного турнира ОИ.