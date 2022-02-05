Серебро Непряевой в скиатлоне, бронза биатлонистов в смешанной эстафете: итоги 5 февраля

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Лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне, сборная России по биатлону заняла третье место в смешанной эстафете, российских шорт-трекистов дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде 2022 года.

Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен стала олимпийской чемпионкой на дистанции 3000 м.

Наталья Непряева показала лучший результат российских лыжниц на Играх с 2006 года.

Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Сборная России по шорт-треку не смогла пробиться в финал A смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Словенка Урша Богатай стала олимпийской чемпионкой 2022 года в прыжках на лыжах с трамплина, Ирина Аввакумова, — седьмая.

Сборная Китая по шорт-треку одержала победу в смешанной эстафете на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Россия занимает седьмое место в медальном зачёте после первого дня Игр в Пекине.

Список всех медалистов первого дня Олимпиады в Пекине.

Женская сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение от команды США на Олимпийских играх в Пекине.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с официальным заявлением о решении не проводить оставшиеся матчи текущего регулярного чемпионата.

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала пост в социальных сетях после своих слов о намерении завершить карьеру из-за результата на Олимпиаде в Пекине.

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