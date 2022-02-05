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Российских шорт-трекистов дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на ОИ-2022 в Пекине

Российских шорт-трекистов дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на ОИ-2022 в Пекине
05.02.2022, 16:18 |

Сборная России по шорт-треку не смогла пробиться в финал A смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Российских шорт-трекистов дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на ОИ-2022 в Пекине
  • AP

В составе национальной команды выступают Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серёгина.

В полуфинале россияне стали четвёртыми и должны были выступить в финале B. Однако позже команду и вовсе дисквалифицировали. По мнению судей, российские конькобежцы неправильно передали эстафету. Четвёрка же лучших команд поборется за медали в финале A.

Ранее сообщалось, что Елистратов и Денис Айрапетян не прошли квалификацию в шорт-треке на дистанции 1000 м на ОИ.

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