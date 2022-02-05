Российских шорт-трекистов дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на ОИ-2022 в Пекине

В составе национальной команды выступают Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серёгина.
В полуфинале россияне стали четвёртыми и должны были выступить в финале B. Однако позже команду и вовсе дисквалифицировали. По мнению судей, российские конькобежцы неправильно передали эстафету. Четвёрка же лучших команд поборется за медали в финале A.
Ранее сообщалось, что Елистратов и Денис Айрапетян не прошли квалификацию в шорт-треке на дистанции 1000 м на ОИ.