КХЛ подтвердила отмену оставшихся матчей регулярного чемпионата в этом сезоне

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с официальным заявлением о решении не проводить оставшиеся матчи текущего регулярного чемпионата.
КХЛ подтвердила отмену оставшихся матчей регулярного чемпионата в этом сезоне
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте лиги.

По словам президента КХЛ Алексея Морозова, это сделано, так как чемпионат приостановлен из-за коронавируса и Олимпийских игр, так как на соревнованиях выступают 40% игроков из КХЛ. Таким образом, в лиге хотят возобновить турнир сразу со стадии плей-офф.

«Для того чтобы плей-офф состоялся с учётом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, Лига вынесет на утверждение правления и совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне», — заявил Морозов.

Он отметил, что КХЛ решила сосредоточиться на проведении Кубка Гагарина и намерена тщательно к нему подготовиться.

Ранее в КХЛ предложили не доигрывать регулярный чемпионат.

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