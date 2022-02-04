В КХЛ предложили не доигрывать регулярный чемпионат

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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) предложили не доигрывать регулярный чемпионат в этом сезоне, а сразу начать плей-офф.
В КХЛ предложили не доигрывать регулярный чемпионат
  • РИА Новости

Как сообщает Первый канал, предлагается определить по проценту набранных очков 16 команд, которые сыграют в Кубке Гагарина. Это связано с тем, что коллективы провели разное количество матчей.

При этом данную инициативу предстоит ещё утвердить совету директоров КХЛ и Федерации хоккея России.

Напомним, что соревнования были приостановлены из-за вспышек коронавируса и Олимпиады в Пекине.

Ранее в «Йокерите» опровергли слухи о возможном выходе из КХЛ.

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