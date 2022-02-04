В КХЛ предложили не доигрывать регулярный чемпионат
- РИА Новости
Как сообщает Первый канал, предлагается определить по проценту набранных очков 16 команд, которые сыграют в Кубке Гагарина. Это связано с тем, что коллективы провели разное количество матчей.
При этом данную инициативу предстоит ещё утвердить совету директоров КХЛ и Федерации хоккея России.
Напомним, что соревнования были приостановлены из-за вспышек коронавируса и Олимпиады в Пекине.
Ранее в «Йокерите» опровергли слухи о возможном выходе из КХЛ.