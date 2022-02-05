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Список всех медалистов первого дня Олимпиады в Пекине

Список всех медалистов первого дня Олимпиады в Пекине
05.02.2022, 17:31 |

По итогам первого дня XXIV зимних Олимпийских игр в Токио было разыграно шесть комплектов наград.

Список всех медалистов первого дня Олимпиады в Пекине
  • РИА Новости

Лыжный спорт. Женщины. Скиатлон.

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 44 минуты 13,7 секунды; 2. Наталья Непряева (Россия) — 44:43,9; 3. Тереза Штадлобер (Австрия) — 44:44,2.

Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м.

1. Ирен Схаутен (Нидерланды) — 3:56,930; 2. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 3:58,060; 3. Изабель Вайдеман (Канада) —  3:58,640.

Биатлон. Смешанная эстафета.

1. Марте Рёйселанд,  Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё (Норвегия) — 1:06:45,6; 2. Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе (Франция) — 1:06:46,5; 3. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов (Россия) — 1:06:47,1.

Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-106.

1. Урша Богатай (Словения) — 239.0 балла; 2. Катарина Альтхаус (Германия) — 236,8; 3. Ника Крижнар (Словения) — 232,0.

Фристайл. Могул. Мужчины.

1. Вальтер Валльберг (Швеция) — 83,23 балла; 2. Микаэль Кингсбери (Канада) — 82,18; 3. Икума Хорисима (Япония) — 81,48.

Шорт-трек. Смешанная эстафета. 2000 м.

1. Китай — 2 минуты 37,348 секунды; 2. Италия— 2:37,364; 3. Венгрия — 2:40,900.

Ранее сообщалось, что Россия занимает седьмое место в медальном зачёте после первого дня Игр в Пекине.

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