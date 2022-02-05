Список всех медалистов первого дня Олимпиады в Пекине

Лыжный спорт. Женщины. Скиатлон.
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 44 минуты 13,7 секунды; 2. Наталья Непряева (Россия) — 44:43,9; 3. Тереза Штадлобер (Австрия) — 44:44,2.
Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м.
1. Ирен Схаутен (Нидерланды) — 3:56,930; 2. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 3:58,060; 3. Изабель Вайдеман (Канада) — 3:58,640.
Биатлон. Смешанная эстафета.
1. Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё (Норвегия) — 1:06:45,6; 2. Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе (Франция) — 1:06:46,5; 3. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов (Россия) — 1:06:47,1.
Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-106.
1. Урша Богатай (Словения) — 239.0 балла; 2. Катарина Альтхаус (Германия) — 236,8; 3. Ника Крижнар (Словения) — 232,0.
Фристайл. Могул. Мужчины.
1. Вальтер Валльберг (Швеция) — 83,23 балла; 2. Микаэль Кингсбери (Канада) — 82,18; 3. Икума Хорисима (Япония) — 81,48.
Шорт-трек. Смешанная эстафета. 2000 м.
1. Китай — 2 минуты 37,348 секунды; 2. Италия— 2:37,364; 3. Венгрия — 2:40,900.
Ранее сообщалось, что Россия занимает седьмое место в медальном зачёте после первого дня Игр в Пекине.