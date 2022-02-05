Дубль Жиру помог «Милану» обыграть «Интер» в Серии А

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«Милан» в меньшинстве одержал волевую победу над «Интером» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сан Сиро — Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Стефано Пиоли.

В составе «Милана» дубль оформил Оливье Жиру (75-я, 78-я минуты). У «Интера» отличился Иван Першич (38-я).

«Милан» в компенсированное время остался в меньшинстве после удаления Тео Эрнандеса.

«Интер» (53 очка) лидирует в Серии А. «Милан» (52) поднялся на второе место в турнирной таблице.

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