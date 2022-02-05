Агент Миранчука рассказал о причинах срыва трансфера в «Лацио»

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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, объяснил, почему его клиент не перешёл в «Лацио» в это трансферное окно.
Агент Миранчука рассказал о причинах срыва трансфера в «Лацио»
  • Legion-Media
  • © IPA/Sipa USA

«Вариант с римлянами возник уже ближе к концу трансферного окна. Клубы тоже обсуждали аренду с правом выкупа. Как раз в матче «Лацио» и «Аталанты» Алексей получил травму задней поверхности бедра. Восстановление займёт несколько недель, и из-за этого на адаптацию ушло бы слишком много времени. Поэтому вариант с арендой в римский клуб Алексей тоже посчитал рискованным», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

При этом он отметил, что главная причина срыва сделки заключается в том, что «Аталанта» не хотела отдавать Миранчука в другой клуб. По его словам, руководство коллектива из Бергамо рассчитывает на игрока.

«В этом плане «Аталанта» и игрок совпали в своих взглядах. Хотя спортивный директор римлян хотел осуществить сделку. Президенты клубов находятся в хороших отношениях. Поэтому, если бы «Аталанта» хотела избавиться от Миранчука, о переходе бы договорились. В «Лацио» с уважением отнеслись к решению «Аталанты», — добавил Шпинёв.

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее агент Миранчука объяснил, почему его клиент не перешёл в «Дженоа».

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