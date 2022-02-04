Агент Миранчука объяснил, почему его клиент не перешёл в «Дженоа»

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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему его клиент не перешёл на правах аренды в футбольный клуб «Дженоа».
Агент Миранчука объяснил, почему его клиент не перешёл в «Дженоа»
  • AFP
  • © Miguel Medina

«Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Андреем Шевченко. Я общался с директорами «Аталанты» и «Дженоа». Клуб из Генуи был готов арендовать Лёшу с правом выкупа», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

По его словам, у самого игрока были сомнения относительно возможного перехода, так как сезон бы завершился всего через пять месяцев.

«Пока переедешь, привыкнешь и усвоишь новые требования тренера и способности партнёров ― аренда уже закончится. К тому же потом Шевченко покинул клуб», — добавил агент.

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее бывший футболист «Ювентуса» Сергей Алейников выразил уверенность, что Миранчуку официально дали второй шанс в «Аталанте».

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