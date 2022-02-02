Алейников: Миранчуку официально дали второй шанс в «Аталанте»
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«Миранчука оставили, значит ему доверяют. Все ждут теперь его реакции. Сейчас всё будет зависеть только от самого Алексея. Ему официально дали второй шанс», — цитирует Алейникова «РБ Спорт».
Напомним, что 26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Лацио».