«РБ Спорт»: Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Лацио»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гсперини заблокировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Лацио» в последний момент, хотя стороны уже договорились о сделке.

Как сообщает «РБ Спорт», специалист принял такое решение, так как клуб из Бергамо хочет продать полузащитника Йосипа Иличича. Тренера не устраивает, что психологическое состояние футболиста регулярно сказывается на его игре, хотя он и очень уважает этого исполнителя.

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, на каких условиях «Аталанта» готова отпустить Миранчука в «Лацио».