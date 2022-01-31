«РБ Спорт»: Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Лацио»

Короткая ссылка
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гсперини заблокировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Лацио» в последний момент, хотя стороны уже договорились о сделке.
«РБ Спорт»: Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Лацио»
  • globallookpress.com
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

Как сообщает «РБ Спорт», специалист принял такое решение, так как клуб из Бергамо хочет продать полузащитника Йосипа Иличича. Тренера не устраивает, что психологическое состояние футболиста регулярно сказывается на его игре, хотя он и очень уважает этого исполнителя.

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, на каких условиях «Аталанта» готова отпустить Миранчука в «Лацио».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить