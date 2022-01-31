Источник сообщил, на каких условиях «Аталанта» готова отпустить Миранчука в «Лацио»

«Аталанта» может отпустить российского полузащитника Алексея Миранчука в римский «Лацио» на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter. По информации источника, «Аталанта» готова отпустить футболиста в аренду за €1 млн и с обязательным правом последующего выкупа.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт полузащитника истекает в 2024 году.

Ранее в «Аталанте» заявили, что Миранчук никуда не уйдёт зимой.