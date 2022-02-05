Отмена хоккейного матча Россия — Латвия, питание Васнецовой, четверные Щербаковой: главное к утру

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Контрольный матч сборной России по хоккею с командой Латвии на Олимпиаде в Пекине был отменён, глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов заявил, что Валерия Васнецова стала лучше питаться, фигуристка Анна Щербакова тренирует два сложнейших четверных прыжка. Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.

Контрольный матч сборной России по хоккею с командой Латвии на Олимпиаде в Пекине был отменён из-за вспышки коронавируса у прибалтийских игроков. Семеро из них после прилёта в Пекин сдали положительные тесты.

Глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов заявил, что в рационе Валерии Васнецовой, которая находится на карантина из-за коронавируса, появились йогурт и лосось.

Фигуристка Анна Щербакова на утренней тренировке в Пекине сделала четверной флип в каскаде с тройным тулупом и четверной лутц. Эти элементы являются самыми технически сложными в фигурном катании.

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин прибудут в Пекин для участия на Олимпийских играх 6 февраля. В настоящий момент они готовятся в Новогорске по индивидуальному плану.

Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серегина вошли в состав сборной России на микст-эстафету по шорт-треку на Олимпиаде в Пекине.

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил о том, что все хоккеисты национальной команды сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Американская фигуристка Карен Чен рассказала о готовности конкурировать с россиянками в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Женская сборная Канады по хоккею разгромила соперниц из Финляндии в стартовом матче группового этапа. Команды выступают в одной группе со сборной России.

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал о желании обыграть на финише смешанной эстафеты норвежских спортсменов Тарьея и Йоханнеса Бё.

Ранее сообщалось, что в первый день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей.