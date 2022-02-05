Отмена хоккейного матча Россия — Латвия, питание Васнецовой, четверные Щербаковой: главное к утру

Контрольный матч сборной России по хоккею с командой Латвии на Олимпиаде в Пекине был отменён из-за вспышки коронавируса у прибалтийских игроков. Семеро из них после прилёта в Пекин сдали положительные тесты.
Глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов заявил, что в рационе Валерии Васнецовой, которая находится на карантина из-за коронавируса, появились йогурт и лосось.
Фигуристка Анна Щербакова на утренней тренировке в Пекине сделала четверной флип в каскаде с тройным тулупом и четверной лутц. Эти элементы являются самыми технически сложными в фигурном катании.
Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин прибудут в Пекин для участия на Олимпийских играх 6 февраля. В настоящий момент они готовятся в Новогорске по индивидуальному плану.
Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серегина вошли в состав сборной России на микст-эстафету по шорт-треку на Олимпиаде в Пекине.
Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил о том, что все хоккеисты национальной команды сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Американская фигуристка Карен Чен рассказала о готовности конкурировать с россиянками в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Женская сборная Канады по хоккею разгромила соперниц из Финляндии в стартовом матче группового этапа. Команды выступают в одной группе со сборной России.
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал о желании обыграть на финише смешанной эстафеты норвежских спортсменов Тарьея и Йоханнеса Бё.
Ранее сообщалось, что в первый день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей.