Глава-пресс-службы СБР: на завтрак у Васнецовой появились йогурты и лосось

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Российская биатлонистка Валерия Васнецова, пожаловавшаяся на питание во время карантина, получила улучшенное меню. Она находится на самоизоляции из-за положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде в Пекине.

«Утро начинаем с новостей Леры Васнецовой. С питанием, похоже, вопрос снят. Хозяева реагируют адекватно: на завтрак появились йогурты, лосось», — написал глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Васнецовой в номер поставят велотренажёр и разрешат прогулки на свежем воздухе, хотя это запрещено правилами. Он отметил, что биатлонистка находится в хорошем расположении духа.

Из-за коронавируса Васнецова уже не сможет выступить на Олимпиаде, вместо неё в сборную вызвали Евгению Буртасову. Спортсменка находится на карантине с 1 февраля.

В своём Instagram биатлонистка пожаловалась на качество еды, которую приносят спортсменам, при этом отметив, что персонал и представители СМИ получают нормальное питание.

Ранее Драчёв заявил, что сборная России по биатлону претендует лишь на бронзу в смешанной эстафете.