Глава-пресс-службы СБР: на завтрак у Васнецовой появились йогурты и лосось

«Утро начинаем с новостей Леры Васнецовой. С питанием, похоже, вопрос снят. Хозяева реагируют адекватно: на завтрак появились йогурты, лосось», — написал глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что Васнецовой в номер поставят велотренажёр и разрешат прогулки на свежем воздухе, хотя это запрещено правилами. Он отметил, что биатлонистка находится в хорошем расположении духа.
Из-за коронавируса Васнецова уже не сможет выступить на Олимпиаде, вместо неё в сборную вызвали Евгению Буртасову. Спортсменка находится на карантине с 1 февраля.
В своём Instagram биатлонистка пожаловалась на качество еды, которую приносят спортсменам, при этом отметив, что персонал и представители СМИ получают нормальное питание.
Ранее Драчёв заявил, что сборная России по биатлону претендует лишь на бронзу в смешанной эстафете.