В первый день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей

Лыжницы выявят лучших в скиатлоне на дистанции 15 км (7,5 км классическим + 7,5 км коньковым), а биатлонисты — в смешанной эстафете (женщины и мужчины пробегут по 6 км).
Первые медалисты определятся также в конькобежном спорте (3000 м, женщины), прыжках на лыжах с трамплина (женщины), фристайле (могул, мужчины) и шорт-треке (смешанная эстафета).
С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.
Главные надежды российских болельщиков связаны с национальной командой по биатлону, в составе которой в эстафете выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, а также со скиатлоном, где за медаль может побороться победительница «Тур де Ски» Наталья Непряева. Кроме того, есть шансы на награду у бронзовой призёрки ЧМ-2020 по конькобежному спорту на дистанции 3000 м Натальи Ворониной.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что российские биатлонисты поборются за тройку в смешанной эстафете.