Ковальчук рассказал, что все хоккеисты сборной России сдали отрицательные тесты на ОИ-2022 в Пекине

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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о том, что все хоккеисты национальной команды сдали отрицательные тесты на коронавирус.

«Все ребята сдали отрицательные тесты. Всё в порядке. Анисимов и Плотников вылетают ночью 6 февраля из Красноярска», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».

Он надеется, что хоккеисты прилетят в Пекин здоровыми. Он также отметил, что Никита Нестеров и Андрей Кузьменко уже потренировались в зале.

Первый матч на групповом этапе олимпийского турнира мужская сборная России проведёт против команды Швейцарии 9 февраля. В группе подопечные Алексея Жамнова также сыграют с Чехией и Данией.

Ранее контрольный матч сборной России по хоккею с командой Латвии на ОИ-2022 был отменён.