В «Урале» сообщили, что 12 футболистов клуба отказались от вакцинации

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость о том, что футболисты московского ЦСКА всем составом отказались проходить вакцинацию от коронавируса.

«У нас вакцинация проводится на добровольной основе: десять футболистов привились, 12 отказались. У каждого человека есть право выбора, мы не можем никого заставлять. И я не считаю, что я в праве комментировать решение футболистов ЦСКА. Это их выбор, его надо уважать, они идут на риски и всё прекрасно понимают», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

По его словам, с введением новых ограничений клуб не понимает, как ему быть: даже несмотря на наличие вакцинированных игроков, приходится перед каждой игрой делать ПЦР-тесты, за которые нужно платить. Кроме того, ему не совсем понятно, как быть с допуском болельщиков на стадион и QR-кодами. Иванов также подчеркнул, что пока не идёт речи о том, что непривитые игроки могут быть не допущены до матчей.

«Если бы это было обязательным, тогда говорили бы с футболистами, возможно, предлагали бы разрывать контракты, но пока такого нет. У нас и президент страны говорит, что всё на добровольной основе. Хотя мы со своей стороны ведём постоянную работу, рекомендуем футболистам вакцинироваться, говорим, что это необходимо, повторяем, что болезнь не очень хорошая, напоминаем, что уже второй год не живём нормально, но заставить иностранцев сложно, они говорят: «Мы пока не хотим». Многие клубы говорят, что у них все вакцинировались, но я знаю, что там не все вакцинировались», — заявил Иванов.

Ранее в ЦСКА опровергли слухи о коллективном отказе футболистов команды от вакцинации.