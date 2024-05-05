В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребёнка

Курьер наехал на электровелосипеде на 12-летнего мальчика.

Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«Сотрудник службы доставки, управляя электровелосипедом... произвёл наезд на ребёнка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Ребёнок госпитализирован.

Ранее в ГУ МВД России по Воронежской области сообщили, что в Воронеже произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и восьми легковых автомобилей.