В Москве курьер на электровелосипеде наехал на ребёнка
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Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.
«Сотрудник службы доставки, управляя электровелосипедом... произвёл наезд на ребёнка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора», — говорится в сообщении.
Ребёнок госпитализирован.
Ранее в ГУ МВД России по Воронежской области сообщили, что в Воронеже произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и восьми легковых автомобилей.