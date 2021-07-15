В ЦСКА опровергли слухи о коллективном отказе футболистов команды от вакцинации

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Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию о том, что футболисты команды коллективно отказались от вакцинации от коронавируса.
В ЦСКА опровергли слухи о коллективном отказе футболистов команды от вакцинации
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85% наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий», — цитирует Аксёнова Sport24.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что президент РФС отреагировал на информацию об отказе ЦСКА от вакцинации.

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