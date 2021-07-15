Президент РФС отреагировал на информацию об отказе ЦСКА от вакцинации

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал информацию об отказе футболистов московского ЦСКА вакцинироваться от коронавируса.
Президент РФС отреагировал на информацию об отказе ЦСКА от вакцинации
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«У меня нет официальной информации по этому поводу. С этим вопросом надо обратиться к ЦСКА. Мы можем только рекомендовать проходить вакцинацию, я сам сделал четыре прививки. Я вижу, что это помогает, на примере нашей компании», — сказал Дюков после заседания исполкома РФС.

По его мнению, вакцинация является единственным способом помочь себе во время пандемии.

«Я знаю немало человек, которые скептически относились, а потом переболели так, что поняли свою ошибку. Это моя личная точка зрения. Но каждый для себя принимает решение», — добавил Дюков.

Ранее Дюков ответил на вопрос о реформе отечественного футбола.

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