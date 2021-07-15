Президент РФС отреагировал на информацию об отказе ЦСКА от вакцинации

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал информацию об отказе футболистов московского ЦСКА вакцинироваться от коронавируса.

«У меня нет официальной информации по этому поводу. С этим вопросом надо обратиться к ЦСКА. Мы можем только рекомендовать проходить вакцинацию, я сам сделал четыре прививки. Я вижу, что это помогает, на примере нашей компании», — сказал Дюков после заседания исполкома РФС.

По его мнению, вакцинация является единственным способом помочь себе во время пандемии.

«Я знаю немало человек, которые скептически относились, а потом переболели так, что поняли свою ошибку. Это моя личная точка зрения. Но каждый для себя принимает решение», — добавил Дюков.

Ранее Дюков ответил на вопрос о реформе отечественного футбола.