Дюков о реформе российского футбола: слишком громкое слово, мы говорим об изменении формата

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос по поводу реформы отечественного футбола.

«Не знаю, кто начал говорить про проведение реформ нашего футбола. Это не соответствует действительности. Реформа — слишком громкое слово. Мы говорим об изменении формата. Он, конечно, важен, но мы не говорим о реформе футбола в целом. При этом есть определённые ожидания, что поменяется формат и поменяется футбол. Но это далеко не панацея, потому что есть множество фактором, есть другие задачи», — сказал Дюков после заседания исполкома РФС.

По его словам, проводится совместная работа с компанией Hybecube, в ходе которое было предложено несколько новых форматов для проведения Российской премьер-лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги.

«Сегодня была сделана презентация. У кого-то уже есть своё отношение, но мы договорились, что продолжим работу. И будет ещё несколько подходов и презентаций. Каждый формат имеет свои плюсы и минусы. Он позволяет увеличить количество матчей. Это важно, мы должны больше играть. Появляется дополнительное время для организации тренировочного процесса. Он позволит снизить количество проходных матчей. Всё это приведёт к росту интереса, к росту стоимости телевизионных прав», — заявил Дюков.

Напомним, РФС подписал соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая спроектировала реформы в чемпионатах Австрии, Бельгии, Дании и Нидерландов.

До этого в прессе появилась информация, что РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее глава РФС прокомментировал слухи о возможном назначении Бердыева тренером сборной.