Глава РФС прокомментировал слухи о возможном назначении Бердыева тренером сборной

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу информации о возможном назначении бывшего наставника «Рубина» и «Ростова» на пост главного тренера сборной России.

«Понимаю, что будут подобные вопросы, но пока мы находимся в поиске и переговорах. Общаемся с несколькими кандидатами. До завершения переговоров не хочу давать никакие детали. Расскажем после завершения этой работы. Есть краткосрочная и долгосрочная цели. Желательно найти такого тренера, чтобы решил долгосрочную задачу», — сказал Дюков после заседания исполкома РФС.

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее Дюков ответил, когда РФС определится с главным тренером сборной России.